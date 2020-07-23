Федун выразил вотум доверия Тедеско

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, руководство клуба полностью поддерживает курс, выбранный немецким специалистом, и даст возможность продолжить работу с командой и в предстоящем сезоне.

Также Федун заявил, что масштабной трансферной перестройки красно-белые в ближайшее межсезонье проводить не будут.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о последних трансферных слухах.