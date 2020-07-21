Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Турине при пустых трибунах, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду. У гостей мяч забил Чиро Иммобиле.

За четыре тура до завершения Серии А «Ювентус» (80 очков) лидирует в турнирной таблице. Победа позволила оторваться от идущего на втором месте миланского «Интера» на восемь баллов. В следующем матче «старая сеньора» на выезде сыграет с «Удинезе».

«Лацио» (69) располагается на четвертой строчке. В 35-м туре столичный клуб примет «Кальяри».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри и Роналду останутся в команде на следующий сезон.

Италия. Серия А. 34-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Лацио» (Рим) — 2:1

Голы: 1:0 — Роналду, 51 (пенальти); 2:0 — Роналду, 54; 2:1 — Иммобиле, 83 (пенальти).