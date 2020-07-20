РФС рассмотрит поведение Ещенко и баннер фанатов «Зенита» про Федуна

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит нарушения в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РФС.

Ещенко показал оскорбительную футболку после матча. На майке футболиста была написана завуалированная оскорбительная фраза с изображением медведя в костюме. Вероятно, обращение было адресовано гендиректору «Зенита» Александру Медведеву.

Также после матча фанаты «Зенита» вывесили баннер, на котором владелец «Спартака» Леонид Федун изображен в роли героя сериала «Черное зеркало». На полотне нарисовано, как функционер с экрана разбитого телевизора смотрит на фанатов красно-белых. По сюжету первого эпизода сериала премьер-министр Великобритании вынужден заняться сексом со свиньей.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на футболку Ещенко.