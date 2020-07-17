«Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по футболу

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Московский «Спартак» выложил турнирную таблицу, в которую включены очные поединки между московскими клубами.

Красно-белые заняли первое место, набрав 11 очков. «Динамо» расположилось на второй строчке, имея в активе восемь баллов. ЦСКА и «Локомотив» заработали по семь очков.

«Москва — красно-белая!» — говорится в сообщении команды в Twitter.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают девятое место.

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Олимп — Кубка России против «Спартака».