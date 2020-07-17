«Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по футболу
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Московский «Спартак» выложил турнирную таблицу, в которую включены очные поединки между московскими клубами.
Красно-белые заняли первое место, набрав 11 очков. «Динамо» расположилось на второй строчке, имея в активе восемь баллов. ЦСКА и «Локомотив» заработали по семь очков.
«Москва — красно-белая!» — говорится в сообщении команды в Twitter.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают девятое место.
Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Олимп — Кубка России против «Спартака».
��⚪️ Москва — красно-белая!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020
Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q