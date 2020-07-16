Фигуристка Трусова поделилась фотографиями с летнего отдыха

Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании 2020 года Александра Трусова в своем Instagram поделилась фотографиями с летнего отдыха.

«Наслаждаюсь летом дома. И всем желаю таких теплых дней и солнечного настроения», — написала спортсменка.

Напомним, что в межсезонье Трусова перешла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе под руководство олимпийского чемпиона 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алена Косторная заявила о регрессе своей формы из-за пандемии коронавируса.