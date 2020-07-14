Петр Ян ответил на вопрос о сравнениях с Хабибом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян высказался о сравнениях с обладателем титула в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не считаю, что нас нужно сравнивать. Мы абсолютно разные. Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый по-своему хорош», — цитирует Яна «Спорт-Экспресс».

В ночь на 12 июля на турнире UFC 251, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Ян попал в топ-15 бойцов UFC.