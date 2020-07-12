СМИ: игрок «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит»
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Игрок английского «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в петербургский «Зенит», сообщает «Чемпионат.com».
Отмечается, что футболист перейдет в команду на правах свободного агента.
Защитник планирует разорвать контракт с командой Юргена Клоппа.
Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами России сезона-2019/20.
Ранее сообщалось о том, что игрок итальянского «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в «Ливерпуль».