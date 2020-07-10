Подозрения на коронавирус у игрока «Реала» оказались ложными

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сдал отрицательный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразилец сможет помочь своей команде в игре против «Алавеса» в рамках 35-го тура чемпионата Испании, которая начнется в 23:00 по московскому времени 10 июля.

Напомним, что первый тест Винисиуса не дал четких результатов, из-за чего возникло подозрение на то, что 19-летний хавбек инфицирован COVID-19.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не предлагал нападающему Александру Кокорину новый контракт.