Дзюба высказал пожелание недоброжелателям после победы в РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба высказал пожелание недоброжелателям после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, сине-бело-голубые успешно смогли противостоять скептикам и доказали всем, что в честной борьбе заслужили право поднять над головой чемпионский кубок.

Дзюба заявил, что этот успех не мог быть достигнут без поддержки болельщиков, которые даже в количестве 10% от общей вместимости стадиона дарят драйв и энергию.

«Крепитесь, потерпите немного, мы стали чемпионами заслуженно», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что наставник «Ростова» Валерий Карпин назвал причины поражения «Уфе» в матче 27-го тура РПЛ.