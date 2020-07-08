Экс-президент «Локомотива» поддержал решение Федуна об увольнении Цорна

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поддержал решение владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна об увольнении генерального директора Томаса Цорна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при работе немецкого специалиста красно-белые совершили несколько провальных трансферов, потратили большое количество финансовых ресурсов, а также пригласили Доменико Тедеско, чья кандидатура на должности главного тренера является спорной.

При этом Наумов отметил, что Федун выбрал неудачное время для того, чтобы отправить в отставку Цорна.

Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин сможет сыграть против петербургского «Зенита» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).