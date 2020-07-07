Гендиректор «Зенита» раскрыл планы на летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в руководстве сине-бело-голубых намерены рассмотреть вопрос о заключении контрактов с тремя-четырьмя футболистами, которые должны точечно усилить команду Сергея Семака.

Также Медведев заявил, что переговоры начнутся после церемонии вручения чемпионского трофея, которая состоится 8 июля по окончании игры против «Сочи».

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев готов работать в «Спартаке» на должности генерального директора клуба.