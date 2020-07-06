В Санкт-Петербурге полиция задержала фанатов «Зенита»

В Санкт-Петербурге полиция задержала фанатов местного «Зенита», разжигавших файеры на улице Рубинштейна. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов привлекли 11 активных болельщиков сине-бело-голубых к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Всего в рейд, прошедший на минувших выходных, были доставлены в отделение порядка 120 человек, бурно отмечавших досрочную победу подопечных Сергея Семака в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что столичное «Динамо» изолировалось на клубной базе в Новогорске до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).