Главный тренер «Локомотива» жестко раскритиковал систему VAR

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич жестко раскритиковал систему видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, длительные паузы, возникающие во время просмотра спорных моментов, убивают душу футбола.

При этом сербский специалист отметил, что доверяет решениям, принятым судьями при помощи VAR, так как у них есть достаточное количество времени для того, чтобы досконально разобраться в эпизоде.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по итогам игры против грозненского «Ахмата».