Испанский журналист: Аршавин мог играть за «Барселону»

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега Васало заявил о том, что российский футболист Андрей Аршавин имел талант, который позволил бы ему успешно выступать за каталонскую «Барселону», передает «Чемпионат.com».

«Он ошибся, поехав в Англию. Зачем выбрал «Арсенал»? Зачем отправился на это кладбище игроков? Тем более сам не раз признавался в любви к «Барселоне». Очень обидно, честно. Помню, как на Евро-2008, после четвертьфинала с нидерландцами, самый известный испанский спортивный журналист Хулио Мальдонадо сравнил Аршавина с Марадоной. С Марадоной! В то время Аршавин был одним из лучших игроков мира», — сказал Васало.

Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год.

Ранее Аршавин назвал причину, из-за которой московский «Спартак» не смог обыграть «Уфу».