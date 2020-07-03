Зидан отреагировал на вероятный уход Месси из «Барселоны»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на информацию, согласно которой аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону».

Вопрос о вероятном уходе Месси из каталонской команды был задан специалисту на пресс-конференции после матча 33-го тура чемпионата Испании, где «Реал» с минимальным счетом обыграл «Хетафе».

«Я не знаю, что произойдет. Он в Ла Лиге, и мы хотим лучшего. Что произойдет, я не знаю», — ответил Зидан.

По информации Cadena SER, изначально форвард был намерен продлить истекающий в 2021 году контракт с командой, однако последние события поменяли его решения. Месси не устраивают постоянные конфликты вокруг и внутри команды, информационные утечки.

Ранее сообщалось, что Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году.