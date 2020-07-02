НХЛ может разрешить игрокам участие в Олимпиадах

Североамериканский журналист Пьер Лебрюн заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) включила в коллективное соглашение пункт об участии игроков в Олимпийских играх.

«Если НХЛ и Ассоциация игроков лиги закончат работу над коллективным соглашением, после чего хоккеисты ратифицируют его, а также будут проведены успешные переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК), то в предлагаемое коллективное соглашение будет включен пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры», — написал Лебрюн в Twitter.

Инсайдер отметил, что этот пункт включает в себя возможное участие игроков НХЛ в Играх 2022 и 2026 годов.

Ранее сообщалось, что вариант коллективного соглашения с участием игроков в зимних Олимпийских играх 2022 года не рассматривается.