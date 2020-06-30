Самедов назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов назвал фаворита матча 25-го тура чемпионата России между красно-белыми и столичным ЦСКА.

«Дерби 50 на 50. В том состоянии, в котором сейчас команды, наверное, «Спартак» больше фаворит. Но это — дерби, на эту игру каждый может собраться. Если же брать команды в игровой целостности, то предпочтение я бы отдал «Спартаку», — цитирует Самедова Sport24.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 30 июня на «ВЭБ Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.30 мск.

Ранее бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от дерби.