Эксперт Талалаев сравнил уровень игроков ЦСКА и «Зенита»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, только вратарь Игорь Акинфеев и защитник Марио Фернандес сопоставимы по уровню с футболистами сине-бело-голубых, поэтому итоговый результат выглядит вполне логичным.

Талалаев заявил, что игрокам линии обороны команды Виктора Гончаренко не хватало взаимодействия, скорости и подсказок друг от друга. При этом эксперт. отметил их старание и желание играть.

Ранее сообщалось, что ЦСКА повторил худшую безвыигрышную серию в РПЛ с 2001 года.