Нескольких фанатов «Спартака» задержали в Туле

Нескольких фанатов московского «Спартака» задержали на входе на стадион в Туле перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Арсенала».

«Приехали на стадион, сотрудники полиции подошли и попросили проехать с ними в отделение», — передает слова одного из болельщиков «Чемпионат.com».

Встреча между «Арсеналом» и «Спартаком» пройдет 20 июня в Туле. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клуба.