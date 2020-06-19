Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
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Голкипер «Ростова» Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ).
В матче против «Сочи» вратарь сделал 15 сейвов. Его клуб уступил со счетом 1:10.
За донской клуб играл молодежный состав. Основная команда находится на карантине из-за того, что у шести футболистов выявлен коронавирус.
В турнирной таблице РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают четвертое место, набрав 38 очков.
Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц похвалил своих футболистов за матч против «Сочи».