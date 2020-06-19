«Локомотив» не планирует продолжать сотрудничество со Смоловым

Московский «Локомотив» не планирует продолжать сотрудничество с нападающим сборной России Федором Смоловым. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в руководстве «железнодорожников» надеются, что испанская «Сельта» выкупит 30-летнего форварда по истечении текущего арендного соглашения.

В случае, если этого не произойдет, «Локомотив» постарается в предстоящее летнее трансферное окно продать россиянина в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» откажется от установки глушилок на стадионе «РЖД Арена» на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».