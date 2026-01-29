Главы МИД стран Евросоюза назвали США «угрозой»

Главы министерств иностранных дел стран-членов Европейского союза в ходе заседания впервые назвали США «угрозой». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам, трансляцию вел телеканал М1.

Он отметил, что страны ЕС полагают, что объединение «имеет какой-то вес и Соединенные Штаты захотят с ним взаимодействовать».

«Здесь ведут речь о единстве трансатлантического альянса, в то время как сегодня впервые открыто и прямо заявляют о том, что Штаты представляют собой вызов с точки зрения Европейского союза», — сказал Сийярто.

Он также назвал бесстыдными заявления о том, что Вашингтон якобы намерен разделить ЕС.

21 января президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе и заявил, что ЕС не двигается в нужном направлении. Как он сказал, «некоторые места в Европе становятся неузнаваемыми», и эти изменения носят негативный характер. В частности, американский лидер раскритиковал европейскую миграционную и энергетическую политику.

