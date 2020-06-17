Серена Уильямс подтвердила свое участие в US Open

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс подтвердила, что примет участие в Открытом чемпионате США (US Open), сообщает Reuters.

Турнир должен пройти в Нью-Йорке, однако его проведение оказалось под угрозой из-за пандемии коронавируса. Также вопрос о своем вероятном отказе от участия в US Open уже подняли несколько именитых теннисистов.

«С нетерпением жду возможности вернуться в Нью-Йорк. Мне кажется, что USTA проделает хорошую работу и сможет обеспечить должный уровень безопасности. Конечно, я буду скучать по болельщикам, их поддержке, но это классные новости, я очень рада», — заявила Уильямс.

Ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open.