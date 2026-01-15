Размер шрифта
Общество

Наркоман-педофил надругался над своей девятилетней дочерью в Тульской области

Tulapressa.ru: в Ясногорске наркомана обвинили в надругательстве над дочерью
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Ясногорске Тульской области 33-летнего наркомана обвинили в надругательстве над девятилетней дочерью. Об этом сообщает Tulapressa.ru.

Инцидент произошел в семье, где мать девочки ранее была лишена родительских прав. Предварительно, страдающий наркозависимостью отец ребенка надругался над девочкой.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подозреваемый был задержан, и суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого на Урале поймали беглого педофила, изнасиловавшего школьницу. Он находился в розыске ровно 100 дней.

Ранее россиянин заманивал школьниц в свою квартиру с помощью шпица и насиловал их.

