В роддоме Новокузнецка, где не спасли 9 детей, работники раздавили младенцу череп

КП: в новокузнецком роддоме, где не выжили 9 детей, ребенку раздавили череп
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В роддоме Новокузнецка, где медики не спасли девять детей, пострадал еще один ребенок. Об этом в беседе с kp.ru рассказала его мать по имени Виктория.

По ее словам, роддом она не выбирала и рожала по прописке, каких-либо проблем во время беременности не испытывала. Изначально ей назначили кесарево сечение по медицинским показаниям, но в учреждении сказали рожать естественным путем.

По словам пострадавшей, ее мучили «часов 12». Мальчик застрял в тазу, вытащить его не удавалось. Только тогда экстренно провели операцию, но новорожденный уже не дышал. Его удалось спасти.

Известно, что во время родов произошло кровоизлияние в мозг. Младенец находился в стабильно тяжелом состоянии. Когда Виктория взяла его на руки, она заметила следы от пальцев на голове.

«То есть, когда он застрял, его доставали и ему просто череп раздавили», – сообщается в публикации.

Медики 2,5 месяца оказывали помощь ребенку, но спасти не смогли. После этого Виктория обратилась в суд, где проиграла, но подала апелляцию. По словам женщины, ее оскорбляли и пытались подделывать документы, процесс длился три года.

Роддом обязали выплатить женщине 160 тысяч рублей, но на большем она не хотела настаивать.

По данным следствия, в новогодние праздники в новокузнецком роддоме матери лишились девяти детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

После огласки многие роженицы рассказали, что столкнулись с проблемами во время родов в этом учреждении. Эту информацию сотрудники СК также проверят.

Ранее в Кремле назвали большим горем произошедшее в роддоме Новокузнецка.

