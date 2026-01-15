Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Тюменец сломал падчерице нос из-за спора о собаке

Житель Тюменской области ударил падчерицу из-за спора о собаке
Annabell Gsoedl/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области отчим сломал нос падчерице во время ссоры на даче. Об этом сообщает УМВД по региону.

Конфликт между родственниками произошел в деревне Малые Велижаны. Девушка хотела забрать собаку в городскую квартиру, а ее 45-летний отчим был против и собирался оставить животное на даче для охраны.

В гневе он ударил жертву в лицо кулаком, и 20-летняя девушка получила перелом носа. Полиция возбудила дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», мужчине грозит до трех лет колонии.

До этого в Северодвинске пациент напал на врача в больнице и сломал ему нос. По данным следствия, 40-летний мужчина, ожидавший приема, зашел в кабинет врача, перегородил выход и начал угрожать. После этого он нанес медику не менее двух ударов по голове и телу. Пострадавший получил закрытый перелом костей носа, расцененный судом как причинение легкого вреда здоровью.

Ранее мужчина сломал подростку нос из-за очереди на каток в Калуге. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630385_rnd_7",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+