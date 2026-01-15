Тюменец сломал падчерице нос из-за спора о собаке

В Тюменской области отчим сломал нос падчерице во время ссоры на даче. Об этом сообщает УМВД по региону.

Конфликт между родственниками произошел в деревне Малые Велижаны. Девушка хотела забрать собаку в городскую квартиру, а ее 45-летний отчим был против и собирался оставить животное на даче для охраны.

В гневе он ударил жертву в лицо кулаком, и 20-летняя девушка получила перелом носа. Полиция возбудила дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», мужчине грозит до трех лет колонии.

До этого в Северодвинске пациент напал на врача в больнице и сломал ему нос. По данным следствия, 40-летний мужчина, ожидавший приема, зашел в кабинет врача, перегородил выход и начал угрожать. После этого он нанес медику не менее двух ударов по голове и телу. Пострадавший получил закрытый перелом костей носа, расцененный судом как причинение легкого вреда здоровью.

Ранее мужчина сломал подростку нос из-за очереди на каток в Калуге.