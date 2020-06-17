Известно расписание осенних матчей сборной России
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Стало известно расписание осенних матчей сборной России по футболу в Лиге наций.
Даты поединков опубликованы в официальном Twitter национальной российской команды.
Первый матч состоится в период 3-5 сентября, Россия сыграет с Сербией. 6-8 сентября Венгрия примет Россию, 10-11 октября Россия на своем поле сразится с Турцией, 13-14 октября Россия проведет домашнюю игру с Венгрией, 14-15 ноября Турция сыграет на своем поле с Россией, 17-18 ноября Россия примет Сербию.
Ранее сообщалось, что известны даты матчей сборной России на чемпионате Европы.