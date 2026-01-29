Размер шрифта
Пушков оценил нежелание Мерца пускать Украину в ЕС в 2027 году

Сенатор Пушков: решимость Европы поддерживать Украину имеет свои ограничения
РИА Новости

Решимость Европы поддерживать Украину имеет свои ограничения. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киев не станет членом Евросоюза в 2027 году.

«Тема же ее вступления в НАТО вообще снята. Создается ощущение, что при всей внешней горячей поддержке Киева, особенно на уровне бессмысленных заявлений (здесь особенно отличился Стубб, призвавший в Давосе «верить в победу Украины»), Европа начинает постепенно «остывать» к Украине», — написал Пушков.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Канцлер отметил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС . Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

При этом сам Владимир Зеленский заявил, что его страна планирует вступить в Евросоюз в 2027 году. Он выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева.

Ранее в Совфеде заметили раздражение Запада требованиями Зеленского.
 
