Россиянин поссорился с соседом и забил его табуретом

Жителя Тарского района Омской области подозревают в жестоком избиении соседа, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

41-летний сельчанин поссорился со своим соседом, причиной конфликта стала личная неприязнь обвиняемого к потерпевшему. В ходе ссоры мужчина схватил табурет и несколько раз ударил им 56-летнего соседа, спасти его не удалось.

Нападавшего задержали, известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все детали произошедшего, возбуждено уголовное дело.

До этого в Курской области 60-летняя женщина избила своего возлюбленного замороженным хлебом. Пара вместе распивала спиртное дома. Женщина ненадолго вышла, и, вернувшись, обнаружила, что сожитель допил алкоголь без нее. Из-за этого возлюбленные поссорились, а затем стали драться.

Ранее тюменец проломил битой череп соседу и отделался условным сроком.