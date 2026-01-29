Размер шрифта
В Евросоюзе оценили желание Зеленского о членстве в 2027 году

Еврокомиссар Кос: членство Киева в ЕС к 2027 году – желание не только Зеленского
Yves Herman/Reuters

Многие страны Евросоюза хотели бы видеть Украину внутри политического объединения в 2027 году, это желание не только Владимира Зеленского. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Да, это не только его [Зеленского] желание. Это также мое желание и желание многих государств-членов. Но мы увидим, когда это станет возможным», — сказала Кос.

По ее словам, для начала Киеву нужно провести реформы и установить фундаментальные основы, поскольку в противном случае «страна не будет развиваться демократически и экономически. Еврокомиссар заверила, что со многими странами ЕС делает все возможное, чтобы ускорить евроинтеграцию Украины.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна планирует вступить в Евросоюз в 2027 году. Он выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева. Глава государства также считает, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Украина не вступит в ЕС в 2027 году.
 
