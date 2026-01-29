В прокуратуре рассказали о нарушениях в кузбасском доме-интернате

Shot: в Прокопьевском интернате кровь брали там же, где обрабатывали ногти

В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами выявили грубые нарушения санитарных норм. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В прокуратуре рассказали, забор крови у пациентов проводили не в стерильных помещениях, а в тех же комнатах, где выполняли медицинские процедуры, включая обработку ногтей. Дезинфекция оборудования не проводилась.

Также сообщается, что у проживающих в интернате систематически забирали пенсионные выплаты. Полностью средства изымали у тех, у кого не было родственников, а у остальных оставляли лишь четверть от суммы.

В январе в Прокопьевском доме-интернате умерли девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семеро скончались из-за болезней системы кровообращения, осложнённых тромбозами и нарушениями ритма. Еще двое умерли в больнице после госпитализации.

Ранее инфекционист назвал главные правила защиты от гриппа с осложнениями.