Глава Кузбасса рассказал о реакции властей на гибель пациентов дома-интерната

Середюк: материалы по Прокопьевскому дому-интернату передали правоохранителям
@ilyaseredyuk/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Материалы, касающиеся гибели пациентов в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами и требующие проверки, были направлены в правоохранительные органы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По его словам, власти оперативно отреагировали на информацию о смерти девяти постояльцев учреждения.

«На месте с 24 января работает комиссия министерства труда и социальной защиты Кузбасса. Материалы, которые требуют проверки, направлены в правоохранительные органы», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что каждый летальный случай необходимо внимательно разобрать.

Как отметил Середюк, в течение дня будет проведен штаб с участием депутатов, представителей профильных ведомств и общественности. Участникам предстоит принять конкретные решения как по ситуации с Прокопьевским домом-интернатом, так и по работе всех подобных учреждений.

29 января журналисты ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кемеровской области написали, что в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами с начала текущего года умерли девять пациентов. Семь человек погибли из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, которые были осложнены нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух постояльцев — 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека — пока устанавливаются.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщил Telegram-канал SHOT, сотрудники дома-интерната рассказывали о нехватке персонала и антисанитарии в учреждении.

Ранее Сердюк не согласился с версией об ошибке врачей в новокузнецком роддоме.
 
