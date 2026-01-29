Россиянин ударил тестя ножом во время застолья

В Крыму мужчина ударил тестя ножом во время застолья

В Крыму 42-летний мужчина избил и ударил ножом 65-летнего тестя во время застолья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 января в квартире на улице Кирова в селе Уютное. Во время совместного застолья мужчина стал избивать тестя руками по лицу, а затем схватил кухонный нож и ударил его лезвием. Пострадавший не выжил.

Правоохранители задержали мужчину, он во всем признался и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде ареста. Правоохранители занимаются закреплением доказательной базы по делу.

