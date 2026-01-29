Массовая гибель пациентов с психическими расстройствами произошла в интернате Кузбасса

ТАСС: в интернате Прокопьевска за январь умерли девять пациентов

В Кемеровской области в январе умерли девять пациентов Прокопьевского дома-интернета для людей с психическими расстройствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса.

По информации агентства, двое пациентов скончались после госпитализации. Патологоанатомы по результатам исследований установили, что семь человек умерли из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами.

На данный момент устанавливаются причины смерти еще двух человек: 73-летней женщины и 19-летнего мужчины. Они умерли в стационаре Прокопьевской городской больницы.

По каждому случаю будет проведена проверка с привлечением компетентных органов, сказали власти Кузбасса.

24 января SHOT сообщил, что в интернате было выявлено массовое заражение пациентов гриппом А. В результате госпитализировали 46 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У заболевших поднялась температура до 40 градусов, также появилась лихорадка и сильная ломота в теле. По информации источника канала, у них подозревают гонконгский грипп.

Позже СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание людей.

