В Совфеде заметили раздражение Запада требованиями Зеленского

У Запада появляется раздражение в связи с чрезмерными требованиями президента Украины Владимира Зеленского, «пора запредельных ожиданий» Киева в плане доброты и податливости подходит к концу. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова канцлера Фридриха Мерца о невозможности членства Украины в ЕС в 2027 году.

По его словам, тональность меняется, а основной посыл сводится к мысли «не суетитесь, когда надо будет, мы вам скажем». Сенатор заметил, что последнее время это делается гласно и без лишней деликатности, поскольку «так разговаривают с теми, кто зависит от тебя полностью и будет вынужден смириться».

«Вот и Мерц по-армейски прямо огорошил Киев тем, что о вступлении в Евросоюз в 2027 году ему надо забыть. Это, дескать, процесс, а не прыжок, и займёт он более значительный период», — написал Карасин.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Канцлер отметил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС . Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

Ранее в Евросоюзе оценили желание Зеленского о членстве в 2027 году.