В Венгрии пообещали «не сдвинуться с места» в вопросе вступления Украины в ЕС

Венгрия, несмотря на давление со стороны руководства Европейского союза (ЕС), продолжит выступать против принятия Украины в региональное содружество. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр республики Виктор Орбан.

По его словам, три четверти европейцев не хотят, чтобы Украину приняли в ЕС в ускоренном режиме.

«Тем не менее Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя», — отметил глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что одним из таких государств является Венгрия.

«Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр пояснил, что жители его страны выступают против ускоренного членства Украины в ЕС в связи с необходимостью защитить фермерские хозяйства и обеспечить безопасность Венгрии.

23 января Орбан в ходе беседы с журналистами прокомментировал итоги последнего саммита ЕС, состоявшегося в столице Бельгии. Как он сказал, Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, чтобы в дальнейшем получить помощь при вступлении в региональное содружество. При этом глава правительства выразил уверенность, что в ближайшие 100 лет в республике не будет такого парламента, который проголосовал бы за принятие Украины в ЕС.

