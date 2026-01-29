Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

В Венгрии пообещали «не сдвинуться с места» в вопросе вступления Украины в ЕС

Орбан: Венгрия продолжит противостоять вступлению Украины в ЕС
Vadim Ghirda/AP

Венгрия, несмотря на давление со стороны руководства Европейского союза (ЕС), продолжит выступать против принятия Украины в региональное содружество. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр республики Виктор Орбан.

По его словам, три четверти европейцев не хотят, чтобы Украину приняли в ЕС в ускоренном режиме.

«Тем не менее Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя», — отметил глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что одним из таких государств является Венгрия.

«Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр пояснил, что жители его страны выступают против ускоренного членства Украины в ЕС в связи с необходимостью защитить фермерские хозяйства и обеспечить безопасность Венгрии.

23 января Орбан в ходе беседы с журналистами прокомментировал итоги последнего саммита ЕС, состоявшегося в столице Бельгии. Как он сказал, Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, чтобы в дальнейшем получить помощь при вступлении в региональное содружество. При этом глава правительства выразил уверенность, что в ближайшие 100 лет в республике не будет такого парламента, который проголосовал бы за принятие Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил о «наступлении» Украины.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!