Украине предложили развивать членство в ЕПС вместо стремления в Евросоюз

Ints Kalnins/Reuters

Украина, вместо стремления в Европейский союз (ЕС), может развивать свое членство в рамках Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, пишет РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что в ЕС не могут «закрывать глаза» и отменить какие-либо критерии при принятии новых членов.

«Во что я верю, так это в новый механизм Европейского политического сообщества, где мы не зависим от одобрения 27 стран ЕС, где у нас могут быть 30–40 членов, где можно использовать псевдо-шенгенские правила и где не все критерии обязательно должны выполняться», — сказал Беттель.

По словам министра, он бы не хотел расстраивать жителей Украины, «которые сражаются за европейцев». Тем не менее требования для вступления в ЕС должны быть едины для всех государств — кандидатов, подчеркнул он.

27 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что его страна планирует вступить в ЕС в 2027 году. Как сказал глава государства, присоединение Украины к региональному содружеству является одной из ключевых гарантий безопасности не только для страны, но и для всей Европы.

Ранее в Европейском парламенте ответили на требования Зеленского по вступлению Украины в ЕС.
 
