В США позитивно оценили переговоры РФ и Украины в Абу-Даби

Прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине были позитивными и конструктивными. Новый раунд встреч может пройти в еще более дружеской обстановке, пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Переговоры прошли оптимистичном, позитивном и конструктивной ключе. <...> Обе делегации проявили взаимоуважение, почтительное отношение и симпатию, в какой-то момент они даже казались друзьями», — говорится в публикации.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.