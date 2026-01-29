Россияне поставили рекорд по визитам в одну страну

АТОР: россияне поставили рекорд по визитам в Малайзию в 2025 году

Российский турпоток в Малайзию в 2025 году вырос на 6,7% и достиг отметки 139,7 тыс. посещений. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Это один из рекордов 2025 года: столько россиян в Малайзию до прошлого года еще никогда не приезжали», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным АТОР, Россия вошла в топ-20 стран по числу туристов в Малайзии.

В ассоциации пояснили, что такая тенденция связана с растущим интересом россиян к малоизведанным странам, активным продвижением направления в стране и удобной перевозкой. В этом году в РФ проходит масштабная компания Visit Malaysia 2026. Эксперты уверены в приросте турпотока из России более чем на 20%.

Общий иностранный турпоток в Малайзию в прошлом году достиг отметки в 42 196 892 визита, что на 11,2% больше, чем в 2024 году.

До этого в АТОР сообщили, что в 2025 году россияне почти вдвое увеличили число поездок в Японию.

