В Пскове отменили концерт Дмитрия Колдуна

В Пскове отменили концерт певца Дмитрия Колдуна. Об этом сообщает pln-pskov.ru.

Выступление должно было пройти 5 февраля в Доме Офицеров. На концерте артист должен был исполнить такие свои хиты, как «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», «Давай сыграем в любовь», «Вертолеты», «Город больших огней», «Нереальная», «Милая», «Ревную тебя», «Мэрилин Монро», «Розы», «Королева красоты», «Эти глаза». Причина отмены неизвестна.

В июле Колдун опроверг, что ссорился с Филиппом Киркоровым. Артист не стал отрицать, что у него был некий разлад после «Евровидения». По словам певца, его общение с коллегой перешло в «вялотекущий режим» после того, как они перестали работать вместе. Он не стал уточнять подробностей разлада.

По словам Колдуна, в последнее время Киркоров приглашал его на различные мероприятия. Однако, как уточнил певец, коллеги не ходят друг к другу в гости.

Колдун добавил, что постарался к 40 годам закрыть негативные вопросы и конфликты с коллегами.

