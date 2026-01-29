Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского отказаться от ультиматумов

Глава министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель призвал президента Украины Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Европейском союзе. Его слова приводит РИА Новости.

Беттель отметил, что это «не в интересах» украинского лидера. Он указал, что без Соединенных Штатов и Европейского союза Украина бы проиграла.

«Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Я говорил ему: не нужно ультиматумов. Существуют правила, мы имеем общие критерии, мы должны их соблюдать. Мы не можем сказать, что критерии для одних, но не для других», — сказал он.

До этого Зеленский выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева вступить в ЕС. Глава государства также считает, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году.

