Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в столичном регионе

В Москве и Подмосковье ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве и Подмосковье почти на пять суток ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых аномальных морозов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

В метеослужбе уточнили, что в столичном регионе прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 °C ниже климатической нормы, которая для этого периода составляет −6…−8 °C. Оранжевый уровень предупреждает об опасных погодных условиях с риском ущерба и возможных стихийных явлений.

Предупреждение начнет действовать с 00:00 мск пятницы, 30 января, и сохранится до 23:00 мск вторника, 3 февраля. Причиной резкого похолодания станет распространение с севера морозного антициклона.

Согласно последнему прогнозу, в ночь на пятницу в Москве температура опустится до −14…−16 °C, по области — до −14…−19 °C. Местами возможен небольшой снег. Днем 30 января в столице ожидается −11…−13 °C, в Подмосковье — −10…−15 °C. Прогнозируется северный ветер со скоростью 5–10 м/с, на дорогах — гололедица.

Ранее синоптик сообщила о третьем за месяц метеорологическом рекорде в Москве.
 
