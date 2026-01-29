Размер шрифта
Общество

СМИ показали, чем кормили в интернате, где погибли 9 пациентов за месяц

SHOT: пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске кормили тухлой едой
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами кормили тухлой едой, на что они неоднократно жаловались. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На фотографии, которая появилась в сети, можно увидеть одно из блюд, которыми кормили пациентов. В SHOT сообщили, что это пельмени. Однако они настолько разварены и слиплись, что больше напоминают кашу.

При этом по результатам проверок, которые проводились в учреждении, каких-либо серьезных нарушений в питании пациентов выявлено не было. В посте отметили, что одну из таких проводил попечительский совет, указав в итоговом протоколе, что еда соответствует хорошему качеству.

SHOT ПРОВЕРКА выявила, что параллельно в интернате находили 140 кг рыбы без документов, из-за чего в 2024 году учреждению выносилось предостережение.

До этого в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что в январе в доме-интернате для душевнобольных в Прокопьевске умерли девять пациентов. Патологоанатомы установили, что семь человек скончались из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек предстоит выяснить.

До этого SHOT сообщил о массовом заражении пациентов гриппом А в интернате Прокопьевска. В результате госпитализировали 46 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У заболевших поднялась температура до 40 градусов, также появилась лихорадка и сильная ломота в теле. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

Ранее стало известно, что сотрудники дома-интерната в Кузбассе жаловались на нехватку персонала.
 
