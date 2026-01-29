Размер шрифта
«Угробил более миллиона человек»: Азаров рассказал, каким Зеленский войдет в историю

Экс-премьер Азаров: Зеленский войдет в историю как самый крупный коррупционер
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский войдет в историю как самый крупный коррупционный деятель в истории страны. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, оценивая слова украинского политолога Владимира Фесенко о желании Зеленского войти в историю в качестве лидера, который «спас Украину».

«Он войдет обязательно, потому что в истории Украины другого такого деятеля нет, который бы угробил более миллиона человек, разрушил полностью экономику, лишился целого ряда территорий и лишил Украину всякой перспективы. Вот такого нет. Он просто поэтому по этой причине обязательно должен войти [в историю]. Как грязная, черная страница ее [Украины] истории», — подчеркнул политик.

Азаров напомнил, что сейчас в руках Зеленского находятся средства массовой информации на Украине, которые действуют в интересах нынешней власти в стране.

«А когда этого не будет, будут смотреть на объективные данные, а все объективные данные говорят, что это самый крупный коррупционный деятель, с которым не может сравниться ни один из предыдущих руководителей Украины. Это самый антипатриотический, самый антиукраинский государственный деятель, который когда-либо находился на высоком государственном посту», — заключил бывший премьер.

До этого украинский политолог Владимир Фесенко в беседе с Politico заявил, что существуют пределы того, на какие уступки в ходе мирных переговоров готов пойти Владимир Зеленский, поскольку он хочет войти в историю как президент, «спасший Украину».

Ранее было названо условие, при котором Украина пойдет на серьезные переговоры.
 
