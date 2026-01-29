Почти каждый второй американец может столкнуться с ожирением через 10 лет

JAMA: к 2035 году ожирение будет у половины взрослых в США

Почти половина взрослого населения США может столкнуться с ожирением к 2035 году. Об этом сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open.

Как следует из данных исследования Института показателей измерения и оценки здоровья при Вашингтонском университете, число взрослых американцев с ожирением за последние 30 лет выросло более чем в два раза — с 34,7 млн человек в 1990 году до примерно 107 млн в 2022 году. Авторы работы ожидают, что эта тенденция сохранится: к 2035 году количество людей с ожирением увеличится еще на 19 млн и достигнет около 126 млн.

Ведущий научный сотрудник института и соавтор исследования Кэтрин О. Джонсон отметила, что согласно прогнозам почти каждый второй взрослый житель США будет страдать ожирением в ближайшие десять лет.

Исследование также показало, что в целом ожирение чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а наиболее высокая распространенность заболевания наблюдается в южных штатах страны. Максимальные показатели зафиксированы среди американцев в возрасте от 45 до 64 лет.

При этом самый быстрый рост числа случаев ожирения в последние годы, по данным ученых, отмечается среди женщин младше 35 лет.

Ожирение стало глобальной проблемой, от которой страдает каждый восьмой житель Земли. Согласно статистике ВОЗ, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились больше чем в два раза, а среди подростков — в четыре. По данным Минздрава России, в 2024 году в стране было зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением как самостоятельным заболеванием — это 2% населения страны.

Ранее ученые установили, что ожирение повышает риск онкологических заболеваний.