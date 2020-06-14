«Локомотив» обыграл «Тамбов» в товарищеском матче
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Московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Дмитрий Рыбчинский.
Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 23-й тур стартует 19 июня, а завершится первенство 22 июля.
Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Футбол. Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:0
Голы: 1:0 — Рыбчинский, 61.