Американский фигурист-гей не принял извинений Ягудина

Американский фигурист Адам Риппон негативно высказался в адрес олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. После того как Риппон сообщил о пожертвовании фонду помощи трансгендерам и темнокожим людям, россиянин написал: «Когда же вы сдохнете?» Позднее Ягудин принес извинения и уточнил, что ничего не имеет против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Риппон в свою очередь не принял извинений и завил, что пожертвует фонду еще $1 тыс. от имени Ягудина.

«Ягудин извинился, но я не принимаю его извинений. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансофобию и расизм вместе со своей золотой олимпийской медалью и засунуть их себе в задницу», — написал Риппон в Twitter.

Ранее Ягудин пожелал смерти Риппону и назвал его «ошибкой земли».

When Olympic gold medalists, Alexei Yagudin, found out I donated to a charity that helps black trans people he said that he COULDNT WAIT for people like me to die. Because of that I feel INSPIRED to donate another $1000 to the @TheOkraProject but this time, in his name. pic.twitter.com/CG0hkzgBq9