Джон Джонс рассказал о несправедливости в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о несправедливости в промоушене.

До этого у бойца возник конфликт с промоушеном на фоне финансовых интересов. Джонс вновь подчеркнул, что UFC не доплачивал ему большие суммы за его поединки, в то время как сама Лига получала десятки миллионов.

«Когда я был на пике, UFC не платили мне, объясняя это тем, что я не звезда. Меня заставили радоваться новой машине, а сами делали десятки миллионов, пока я этого не осознавал», — написал Джонс в своем Twitter.

Он также дал совет молодым бойцам, которые сейчас находятся на пике своей популярности, — требовать гонорары за свои выступления.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Кормье подписал контракт на следующий бой.

When I was in my prime, the Ufc's way of not paying me was telling me I wasn't a star. Had me grateful for a new car meanwhile making tens of millions without my knowing.