Игрок московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, как переболел коронавирусом.

«Что почувствовал, когда узнал, что тест на коронавирус был положительный? Это было что-то с чем-то. Такое разочарование, как будто в яму упал. Хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители, друзья. Из-за этого легче это перенес. Теперь я понимаю, что надо слушать родителей, доктора. Хотя я и берег себя, не ходил, не гулял, но как-то подцепил это. Буду еще внимательнее», — передает слова Бакаева Twitter московского клуба.

В текущем сезоне чемпионата России красно-белые занимают восьмое место, набрав 28 очков.



Ранее сообщалось о том, что Бакаев излечился от коронавируса.