Глава UFC об уходе Макгрегора: кто не хочет со мной ехать, валите из автобуса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о последних событиях в промоушене.
Ранее чемпион организации в полутяжелом весе Джон Джонс и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль заявили о готовности покинуть UFC из-за низких гонораров. 7 июня экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о завершении карьеры.
«На определенном уровне я это понимаю. Вам не нужно драться. В UFC будут драться те, кто хочет это делать.
Число людей, которые сейчас мною недовольны, безумное. Могу сказать так: кто не хочет со мной ехать, валите из автобуса», — цитирует Уайта журналист Шаматхар Сандху в Twitter.
Ранее глава UFC заявил, что промоушен не будет комментировать ситуацию с протестами в США.
135 is the best division in the UFC and im excited for the future— Petr "No Mercy" Yan (@PetrYanUFC) June 7, 2020