Глава UFC об уходе Макгрегора: кто не хочет со мной ехать, валите из автобуса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о последних событиях в промоушене.

Ранее чемпион организации в полутяжелом весе Джон Джонс и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль заявили о готовности покинуть UFC из-за низких гонораров. 7 июня экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о завершении карьеры.

«На определенном уровне я это понимаю. Вам не нужно драться. В UFC будут драться те, кто хочет это делать.

Число людей, которые сейчас мною недовольны, безумное. Могу сказать так: кто не хочет со мной ехать, валите из автобуса», — цитирует Уайта журналист Шаматхар Сандху в Twitter.

Ранее глава UFC заявил, что промоушен не будет комментировать ситуацию с протестами в США.

135 is the best division in the UFC and im excited for the future